причины бедности людей в современной россии
Технология
причины бедности людей в современной россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дефицит рабочих мест; низкая заработная плата;большое количество населения в деревнях,где нет работы;
Гость:
Безработица и пьянство,власть.
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