как называется тот кто женит людей?
Русский язык
как называется тот кто женит людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свадебный регистратор, а тот кто знакомит-сваха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех ...
Химия
Какой объём углекислого газа (н.у) образуется при растворении 500 кг мрамора, содержащего 30% примесей, с необходимым количеством HCl? Рассчитайте ...