сочинение:Дни недели рассказывают о себе

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В русском языке много слов, которые сами рассказывают о своем значении. Например, слово «медведь». Название этого зверя произошло от сочетания слов «ведать мед». Ведь медведи всегда знают места, где они могут полакомиться медом. То же самое можно сказать и о днях недели. Название каждого дня рассказывает само за себя. Неделя начинается с понедельника. То есть, каждый раз, понедельно, один и тот же день. Поэтому и назвали его понедельником. А вторник – второй день недели. У слов «вторник» и «второй» один и тот же корень –втор-. Соответственно, название третьего дня недели произошло от слова «средний». Среда – это середина недели. Четверг – четвертый день, а пятница – пятый. Обратите внимание, снова одинаковый корень позволяет определить происхождение названия. Четыре – четверг, пять – пятница. Следовательно, секрет названия часто кроется в самом слове. Стоит лишь вдуматься, и сразу становится понятным его значение. Слово «родина» образовалось от слова «род», то есть, откуда ты родом, где родился. Родственные ему слова «родня», «народ», «родитель». Будьте внимательны к слову, тогда многие понятия перестанут быть безликими и незнакомыми чужаками в родном языке.