сочинение:Дни недели рассказывают о себе

Русский язык
сочинение:Дни недели рассказывают о себе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  В русском языке много слов, которые сами рассказывают о своем значении. Например, слово «медведь». Название этого зверя произошло от сочетания слов «ведать мед». Ведь медведи всегда знают места, где они могут полакомиться медом.   То же самое можно сказать и о днях недели. Название каждого дня рассказывает само за себя. Неделя начинается с понедельника. То есть, каждый раз, понедельно, один и тот же день. Поэтому и назвали его понедельником. А вторник – второй день недели. У слов «вторник» и «второй» один и тот же корень –втор-.   Соответственно, название третьего дня недели произошло от слова «средний». Среда – это середина недели. Четверг – четвертый день, а пятница – пятый. Обратите внимание, снова одинаковый корень позволяет определить происхождение названия. Четыре – четверг, пять – пятница.   Следовательно, секрет названия часто кроется в самом слове. Стоит лишь вдуматься, и сразу становится понятным его значение. Слово «родина» образовалось от слова «род», то есть, откуда ты родом, где родился. Родственные ему слова «родня», «народ», «родитель». Будьте внимательны к слову, тогда многие понятия перестанут быть безликими и незнакомыми чужаками в родном языке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
как называется тот кто женит людей?
Ответить
Математика
Зависит ли от значения х значение выражения 6(2х-4)-3(3х+5)-(3х+6)?
Ответить
Технология
причины бедности людей в современной россии
Ответить
Математика
Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех ...
Ответить
Химия
Какой объём углекислого газа (н.у) образуется при растворении 500 кг мрамора, содержащего 30% примесей, с необходимым количеством HCl? Рассчитайте ...
Ответить