C платформы поезда бросают камень со скоростью υ1 = 20 м/с относительно поезда, направленной под углом a = 60 к горизонту в направлении, противоположном движению поезда. С какой скоростью υ относительно Земли движется поезд, ес...

Физика
C платформы поезда бросают камень со скоростью υ1 = 20 м/с относительно поезда, направленной под углом a = 60 к горизонту в направлении, противоположном движению поезда. С какой скоростью υ относительно Земли движется поезд, если начальная скорость камня относительно Земли направлена вертикально? Ответ представьте в единицах СИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Vпоезда = υ1*cos (a) -т.е. относительно Земли горизонтально камень не перемещается. только вверх Vпоезда = 20* cos 60 = 20*1/2=10 м/с
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