C платформы поезда бросают камень со скоростью υ1 = 20 м/с относительно поезда, направленной под углом a = 60 к горизонту в направлении, противоположном движению поезда. С какой скоростью υ относительно Земли движется поезд, ес...

Физика

C платформы поезда бросают камень со скоростью υ1 = 20 м/с относительно поезда, направленной под углом a = 60 к горизонту в направлении, противоположном движению поезда. С какой скоростью υ относительно Земли движется поезд, если начальная скорость камня относительно Земли направлена вертикально? Ответ представьте в единицах СИ.

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