Составьте схемы реакций получения хлора: а)в промышленности б)в лаборатории

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а) в промышленности из природных соединений хлор получают используя постоянный электрический ток (Cl-)-(e-)=Cl0 2Cl0=Cl2 б) в лабораторных условиях хлор получают из соляной кислоты,действуя на неё сильными окислителями 4HCl+MnO2=MnCl2+Cl2+2H2O