Составьте схемы реакций получения хлора: а)в промышленности б)в лаборатории
Химия
Составьте схемы реакций получения хлора: а)в промышленности б)в лаборатории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) в промышленности из природных соединений хлор получают используя постоянный электрический ток (Cl-)-(e-)=Cl0 2Cl0=Cl2 б) в лабораторных условиях хлор получают из соляной кислоты,действуя на неё сильными окислителями 4HCl+MnO2=MnCl2+Cl2+2H2O
Гость:
в промышленности 2Nacl+2h2o=h2+cl2+2Naoh в лаборатории 2KMno4+16hcl=2Kcl+2Mncl2+5cl2+8h2o
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