На какой слог падает ударение в слове кремень,кухонный,ракушка,завидно и втридорога.
Русский язык
На какой слог падает ударение в слове кремень,кухонный,ракушка,завидно и втридорога.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кремень, на второй слог кухонный, на первый слог ракушка, на второй слог завидно, на первый слог втридорого, на первый слог
Гость:
кремень - на второй слог кухонный - на первый слог ракушка - на второй слог завидно - на второй слог втридорога - на первый слог, т.е. на и
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