звукобуквенный анализ слова "колючки"
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звукобуквенный анализ слова "колючки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колючки-ко-люч-ки, 3 слога, ударный второй(люч); [кал`уч`к`и]; К-[к]-согл.; глухой,парн.[г]; твёрдый, парный[к`]; О-[а]-гласный, безударный; Л-[л`]-согл.; звонкий,непарный; сонорный; мягкий, парный[л]; Ю-[у]-гласн., ударный; Ч-[ч`]-согл.; глух.,непарн.; мягкий,непарный; К-[к`]-согл.; глух.,парн.[г]; мягкий, парн.[к];И-[и]-гласн.,безуд.
Гость:
Колючки-ко-люч-ки, 3 слога. [кал`уч`к`и] К-[к]-согл.; глухой,парн; твёрдый, парный О-[а]-гласный, безударный; Л-[л`]-согл.; звонкий,непарный; мягкий, парный; Ю-[у]-гласн., ударный; Ч-[ч`]-согл.; глух.,непарн.; мягкий,непарный; К-[к`]-согл.; глух.,парн; мягкий, парн; И-[и]-гласн.,безуд.
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