горение физическое или химическое свойство  

Химия
горение физическое или химическое свойство  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горение- химическое свойство, так как при горении вещество соединяется с кислородом и образуется оксид горящего вещества
Гость:
Горение в большинстве случаев возникает в результате химической реакции вещества с кислородом. Последствия этой реакции - тепло- и свето-  выделение - физические процессы. Поэтому изначально горение - химическое свойство вещества.
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