составить предложения со словами не друг-не друг,неудача-не удача,несчастье-не счастье,неприятель-не приятель

Гость: Гость:

Тяжело осознавать что он не друг твой, а недруг. Не удача постигла моего товарища, а самая что ни есть неудача. Это может принести тебе не счастье, а огромное несчастье. Он отъявленный неприятель светской жизни. Кто же он тогда, если не приятель?