составить предложения со словами не друг-не друг,неудача-не удача,несчастье-не счастье,неприятель-не приятель
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составить предложения со словами не друг-не друг,неудача-не удача,несчастье-не счастье,неприятель-не приятель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжело осознавать что он не друг твой, а недруг. Не удача постигла моего товарища, а самая что ни есть неудача. Это может принести тебе не счастье, а огромное несчастье. Он отъявленный неприятель светской жизни. Кто же он тогда, если не приятель?
Гость:
Он для нас с мамой недруг. Он мне не друг,а враг. Меня постигла большая неудача. Для моей подруги это не удача,а целое горе. С Мариной произошло несчастье. Это нам не счастье,а одни неприятности. Тяжело,когда вокруг тебя находятся одни непрятели. Он мне не приятель,а самый настоящий враг!
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