В одном мотке проволоки на 5м больше, чем в другом, а всего в двух мотках 29м проволоки. Сколько проволоки в каждом матке?

Гость: Гость:

Предположим, что в первом мотке х метров проволоки, тогда во втором мотке (х+5) метров проволоки, также из условия задачи известно, что в двух мотках 29 метров проволоки согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+5=29 2х+5=29 2х=29-5 2х=24 х=24:2 х=12 (м) - длина I мотка проволоки. х+5=12+5=17 (м) - длина II мотка проволоки. Ответ: 12 метров проволоки в первом мотке и 17 метров проволоки во втором мотке. Проверка: 12+17=29 (м) - всего.