Как измерить с помощью мензурки объём одной гайки ( опишите свои действия) Плииииз срочно надо лаборотоша по ФИЗИКЕ

Гость: Гость:

Наливаешь какое-либо количество воды в мензурку. Записываешь это количество. Потом кидашь столько гаек чтобы было видно на сколько поднялось количество воды. Записываешь количество воды с гайками. Теперь от количества воды с гайками отнимешь количество воды без гаек - тем самым ты получаешь объём того количество гаек которого ты кидал(а). Теперь делишь этот объём на количество гаек которые ты кидал(а) - тем самым мы получаем объём одной гайки.