Как измерить с помощью мензурки объём одной гайки ( опишите свои действия) Плииииз срочно надо лаборотоша по ФИЗИКЕ
Физика
Как измерить с помощью мензурки объём одной гайки ( опишите свои действия) Плииииз срочно надо лаборотоша по ФИЗИКЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наливаешь какое-либо количество воды в мензурку. Записываешь это количество. Потом кидашь столько гаек чтобы было видно на сколько поднялось количество воды. Записываешь количество воды с гайками. Теперь от количества воды с гайками отнимешь количество воды без гаек - тем самым ты получаешь объём того количество гаек которого ты кидал(а). Теперь делишь этот объём на количество гаек которые ты кидал(а) - тем самым мы получаем объём одной гайки.
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