сочинение не тему лень,как я не пошёл в школу

Литература
сочинение не тему лень,как я не пошёл в школу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро, сново в школу. Нет сегодня в школу не пойду, посплю еще немного. И довольная своим ленивым решение повернулась на другой бок и продолжила свой сон.   Когда я проснулась, то решила пойти на улицу погулять. Но на улице никого не оказалось, ведь все были в школе. Стало скучно и я пошла домой. Пришло время когда все возвращались с занятий. Я пошла к однокласснице за домашним заданием. И она мне рассказала, что в школу сегоня приезжали артисты с домашними животными и они показывали спектакль с трюками животных. И еще им дарили очень интересные книги про животных.   Взяв домашнее задание я пошла расстроенная домой. И решила, что не буду больше лениться и прогуливать школу. Ведь в школе я узнаю много интересного и полезного. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как измерить с помощью мензурки объём одной гайки ( опишите свои действия) Плииииз срочно надо лаборотоша по ФИЗИКЕ
Ответить
Математика
В одном мотке проволоки на 5м больше, чем в другом, а всего в двух мотках 29м проволоки. Сколько проволоки в каждом матке?
Ответить
Математика
реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15
Ответить
Русский язык
составить предложения со словами не друг-не друг,неудача-не удача,несчастье-не счастье,неприятель-не приятель
Ответить
Русский язык
звукобуквенный анализ слова "колючки"
Ответить