сочинение не тему лень,как я не пошёл в школу

Гость: Гость:

Утро, сново в школу. Нет сегодня в школу не пойду, посплю еще немного. И довольная своим ленивым решение повернулась на другой бок и продолжила свой сон. Когда я проснулась, то решила пойти на улицу погулять. Но на улице никого не оказалось, ведь все были в школе. Стало скучно и я пошла домой. Пришло время когда все возвращались с занятий. Я пошла к однокласснице за домашним заданием. И она мне рассказала, что в школу сегоня приезжали артисты с домашними животными и они показывали спектакль с трюками животных. И еще им дарили очень интересные книги про животных. Взяв домашнее задание я пошла расстроенная домой. И решила, что не буду больше лениться и прогуливать школу. Ведь в школе я узнаю много интересного и полезного.