Задумали число, из него вычли 11 и результат умножили на 4. Получилось 84. Какое число задумали?
Математика
Задумали число, из него вычли 11 и результат умножили на 4. Получилось 84. Какое число задумали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-11)х4=84 х-11=84:4 х-11=21 х=21+11 х=32, число 32 задумали
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