Сколько разных пятицифровых чисел можно сделать из цифр 0,1,3,5,7, если каждую из них использовать только 1 раз??
Алгебра
Сколько разных пятицифровых чисел можно сделать из цифр 0,1,3,5,7, если каждую из них использовать только 1 раз??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13570 13750 13057 13075 13507 13705 и так ещё 3 ряда если начать с цифры 1, 6*4=24 , числа могут начинаться ещё с 3 5 7 значит 24*4=96 ответ 96
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