(36+34):7=10 вычисли выражения другим способом

Гость: Гость:

(36+34):7=10=36+34=70=70:7=10. 36=берем 35 ,потомучто 36 не делиться на 7. 34=35 ,потомучто оно делиться на 7 и у нас осталась еще 1 из 35. 35:7+35:7=5+5=10