(36+34):7=10 вычисли выражения другим способом

Математика
(36+34):7=10 вычисли выражения другим способом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36+34):7=10                 (36+34):7=70:7=10             36+34=7х10 36+34=70
Гость:
(36+34):7=10=36+34=70=70:7=10. 36=берем 35 ,потомучто 36 не делиться на 7. 34=35 ,потомучто   оно делиться на 7 и у нас осталась еще 1 из 35. 35:7+35:7=5+5=10
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