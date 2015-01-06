2 трактора вспахали поле за 6 часов. Один трактор вспахал бы это поле за 15 часов. За сколько часов вспахал бы это поле второй трактор?
Математика
2 трактора вспахали поле за 6 часов. Один трактор вспахал бы это поле за 15 часов. За сколько часов вспахал бы это поле второй трактор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6-1/15=1/10 1:1/10=10 Второй трактор 10ч.
Гость:
Пусть х- скорость первого трактора, у- скорость второго трактора. 1 - поле, которое надо вспахать. В этом случае, получается система уравнений: 1/х+у=6, 1/х=15 Решаем систему, 1/х+у=6 1=6(1/15)+6у Отсюда, у=10 х=1\15 х=1/15 Ответ:10 ч
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