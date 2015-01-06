2 трактора вспахали поле за 6 часов. Один трактор вспахал бы это поле за 15 часов. За сколько часов вспахал бы это поле второй трактор?

Математика

2 трактора вспахали поле за 6 часов. Один трактор вспахал бы это поле за 15 часов. За сколько часов вспахал бы это поле второй трактор?

Автор: Гость