проверить условие компланарности трёх векторов: а) (1,1,1) ; в) (2,-3,5) ; с) (4,0,2)

Геометрия
проверить условие компланарности трёх векторов: а) (1,1,1) ; в) (2,-3,5) ; с) (4,0,2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторы компланарны если их определитель равен 0. Составим определитель 1 1 1                                      2-3 5   =22 не равно 0 след. векторы не компланарны                                      4 0 2 
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