проверить условие компланарности трёх векторов: а) (1,1,1) ; в) (2,-3,5) ; с) (4,0,2)
Геометрия
проверить условие компланарности трёх векторов: а) (1,1,1) ; в) (2,-3,5) ; с) (4,0,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторы компланарны если их определитель равен 0. Составим определитель 1 1 1 2-3 5 =22 не равно 0 след. векторы не компланарны 4 0 2
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