подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?

Алгебра
подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - зараб. плата. Тогда 0,87х = 11310 х = 11310/0,87 = 13000 Ответ: 13000 руб.
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