подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?

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подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?

Автор: Гость