подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?
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подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная плата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - зараб. плата. Тогда 0,87х = 11310 х = 11310/0,87 = 13000 Ответ: 13000 руб.
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