Твір-опис "Ранок у лісі" . 5 кл.

Гость: Гость:

Ранньою весною рано-ранесенько ми пішли до лісу.Зійшло яскраве сонце дихнув легенький вітерець.Усі дерева у весняному лісі заспівали .На вершечках дерев заграло яскраве проміння сонця.Від дерев на дорозі лягли довгі тіні.Зашелестіли збуджені листочки. Кожне деревце співало свою тиху пісню.Найніжнішу пісню співала береза.Хотілося підійти до білокорої красуні й обійняти її. Над рікою і полем повився легенький туман .Прокинулися птахи.Жайворонок піснею зустрічає день.