сочинение-рассуждение на тему „Слово-дело великое”
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сочинение-рассуждение на тему „Слово-дело великое”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово - дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом же можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти...(Толстой)
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