текст рассуждение на тему почему я люблю читать книги о природе

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Я люблю читать книги о природе,потому что описание природных ландшафтов в книгах всегда интересно. Некоторые авторы так детально,ярко и красочно описывают красоту природы,что порой читателю кажется будто он сам находится в центре событий произведения. Еще читая книги о природе всегда хочется настраиваться на позитивное настроение,так как красота вызывает радость не только в глазах, но и в душе.