давление газа в современной телевизионной трубке около 10 в -9 атмосфер. Каково число молекул в 1 см3

Физика
давление газа в современной телевизионной трубке около 10 в -9 атмосфер. Каково число молекул в 1 см3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vm = 22,413 л. - молярный объём  Количество молекул в одном моле  Na = 6,02*10^23 - число Авогадро  n=V*Na/ Vm=10^-9*6,02*10^23/22,413 л
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