помогите сочинить стихотворение на тему "Зима" 4 класс

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ЗИМА Белым снегом, как одеялом На лебяжьем, на теплом пуху Торопливо зима укрывала И скрывала земли наготу. Приодела и сосны, и ели В белоснежные шубы, манто… И на ветках огни загорели, Замерцало на них серебро! И заботливой мамой - метели, Подоткнув одеяла края. Колыбельную песню запела, Зимнюю сказку даря. Еще одно... *** Хорошо зимойв лесу, Одеялом снег ложится, А,бывает,что случится Встретить рыжую лису. А еще в лесу зимой Все деревья в шапках белых, И на елках поседелых Шали с белой бахромой. Так зимой в лесу бывает, Что такая тишь стоит, Словно лес тихонько спит И про время забывает. А еще бывает так, Что сосульки с тонким звоном По ветвям дрожат зеленым Дуновенью ветра в такт...