помогите сочинить стихотворение на тему "Зима" 4 класс

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помогите сочинить стихотворение на тему "Зима" 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     ЗИМА Белым снегом, как одеялом На лебяжьем, на теплом пуху Торопливо зима укрывала И скрывала земли наготу.   Приодела и сосны, и ели В белоснежные шубы, манто… И на ветках огни загорели, Замерцало на них серебро!   И заботливой мамой - метели, Подоткнув одеяла края. Колыбельную песню запела, Зимнюю сказку даря.    Еще одно... *** Хорошо зимойв лесу, Одеялом снег ложится,  А,бывает,что случится  Встретить рыжую лису. А еще в лесу зимой Все деревья в шапках белых, И на елках поседелых  Шали с белой бахромой. Так зимой в лесу бывает, Что такая тишь стоит, Словно лес тихонько спит  И про время забывает. А еще бывает так, Что сосульки с тонким звоном По ветвям дрожат зеленым Дуновенью ветра в такт...
Гость:
  ЗИМА   Зимо,зимоньку,зиму,   а я шубку одягну!!!    Не надіну я колоші,    бо вони не дуже гожі.     Я ялиночку знайду її      в шубку одягну.     Іграшками її вкрашу,     як маленьку,рясну кашу!!     Ось така в мене ялинка,     як маленькая пір`їнка!!!!                             
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