В треугольнике MKP угол P равен 90 (градусов) . MK=25 PM=24 . Найдите нангенс внешнего угла при вершине K.
Геометрия
В треугольнике MKP угол P равен 90 (градусов) . MK=25 PM=24 . Найдите нангенс внешнего угла при вершине K.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора находим катет КР: КР = корень(625-576) = 7 tg MKP = MP/KP = 24/7 Тогда тангенс внешнего угла: tg(180-MKP) = -tg MKP = -24/7. Ответ: - 24/7
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