Колесо диаметром 12 см делает на некотором расстоянии 24 оборота. сколько оборотов сделает на том же расстоянии колесо диаметром 16 см? решите задачу не используя численное значение Пи!

Математика

Колесо диаметром 12 см делает на некотором расстоянии 24 оборота. сколько оборотов сделает на том же расстоянии колесо диаметром 16 см? решите задачу не используя численное значение Пи!

Автор: Гость