Колесо диаметром 12 см делает на некотором расстоянии 24 оборота. сколько оборотов сделает на том же расстоянии колесо диаметром 16 см? решите задачу не используя численное значение Пи! 

Математика
Колесо диаметром 12 см делает на некотором расстоянии 24 оборота. сколько оборотов сделает на том же расстоянии колесо диаметром 16 см? решите задачу не используя численное значение Пи! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние равно: S = 24*12pi Тогда другое колесо на этом же расстоянии сделает следующее число оборотов: N = S/(16pi) = 24*12/16 = 18  Ответ: 18 оборотов
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