Диаметр окружности уменьшился в 4 раза. Определите как изменится при этом а) длина окружности б)площадь круга
Математика
Диаметр окружности уменьшился в 4 раза. Определите как изменится при этом а) длина окружности б)площадь круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности ПИ*Д Площадь ПиД в квадрате /4 Если диаметр уменьшился в 4 раза , то значит что длина окружности уменьшилась в 4 раза. А площадь уменьнишалась в 16 раз
Гость:
а) длина окружности уменьшится в 4 раза б)площадь круга уменьшиться в 16 раз
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