В арифметической прогрессии: 1) Найдите шестой член а6 если а3+а9=160 2) Найдите а1+а21 если а2+а20=24.

Алгебра
В арифметической прогрессии: 1) Найдите шестой член а6 если а3+а9=160 2) Найдите а1+а21 если а2+а20=24.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d - это число, которое надо прибавить к Аn, чтобы получить A(n+1), тогда: 1. A3=A1+2d A9=A1+8d A1+2d+A1+8d=160 2*A1+10d=160 | /2 A1+5d=80 A1+5d=A6 A6=80   2. A2=A1+d A20=A1+19 A1+d+A1+19d=24 A1+20d+A1=24 A1+(A1+20d)=A1+A21, следовательно A1+A21=24
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