ЧЕРЕЗ 500 МЛ РАСТВОРА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АММИАКА 4МОЛЬ/Л (р=1.05Г/МЛ)ПРОПУСТИЛИ 67,2 Л АММИАКА. МАССОВАЯ ДОЛЯ АММИАКА В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ РАВНА
Химия
ЧЕРЕЗ 500 МЛ РАСТВОРА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АММИАКА 4МОЛЬ/Л (р=1.05Г/МЛ)ПРОПУСТИЛИ 67,2 Л АММИАКА. МАССОВАЯ ДОЛЯ АММИАКА В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ РАВНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса раствора аммиака=500Х1,05=525гр.;количество аммиака в этом рсстворе= 4 моль аммиака - в 1литре раствора Хмоль 500мл Х=2моль;масса аммиака=2Х17=34гр.-это в растворе. 67,2 л аммиака=3моль;3моль аммиака весят :3Х17=51гр. всего аммиака в образовавшемся растворе=34+51=85гр. масса раствора образовавшегося=525+51=576гр. массовая доля аммиака в полученном растворе=85:576=0,147(14,7%)
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