Прочитайте текст.Найдите все наречия.Найдите фразиологизмы и объясните их значение. Живут два наречия, крепко-накрепко соединенные между собой так, что их в грамматике считабт одним наречием.Тихо-смирно живут, со стороны смотре...

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Прочитайте текст.Найдите все наречия.Найдите фразиологизмы и объясните их значение. Живут два наречия, крепко-накрепко соединенные между собой так, что их в грамматике считабт одним наречием.Тихо-смирно живут, со стороны смотреть любо-дорого (кому-то смотреть любо, но им, возможно, это обходится дорого, потому что не так-то просто двум наречиям соединиться в одно). Живут два наречия в одном- то ли волей живут, то ли неволей.Слово-то тексте полным-полно, мало-мальски что не так-и пойдет все шиворот-навыворот.Лучше уж своей черточки держаться.

Автор: Гость