Прочитайте текст.Найдите все наречия.Найдите фразиологизмы и объясните их значение. Живут два наречия, крепко-накрепко соединенные между собой так, что их в грамматике считабт одним наречием.Тихо-смирно живут, со стороны смотре...
Русский язык
Прочитайте текст.Найдите все наречия.Найдите фразиологизмы и объясните их значение. Живут два наречия, крепко-накрепко соединенные между собой так, что их в грамматике считабт одним наречием.Тихо-смирно живут, со стороны смотреть любо-дорого (кому-то смотреть любо, но им, возможно, это обходится дорого, потому что не так-то просто двум наречиям соединиться в одно). Живут два наречия в одном- то ли волей живут, то ли неволей.Слово-то тексте полным-полно, мало-мальски что не так-и пойдет все шиворот-навыворот.Лучше уж своей черточки держаться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наречия: крепко-накрепко, Тихо-смирно, любо-дорого, возможно, любо, дорого, просто, полным-полно, мало-мальски, шиворот-навыворот, лучше фразеологизмы: крепко-накрепко (т.е прочно, сильно); Тихо-смирно (т.е смиренно, никому не мешая); смотреть любо-дорого (т.е можно смотреть и радоваться, в даннном случае как живут), полным-полно (т.е много); мало-мальски (т.е малость, не много); шиворот-навыворот( т.е как попало)
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