Через нить лампочки карманного фонаря каждые 10 с протекает заряд, равный 2 Кл. Какова сила тока в лампочке?
Физика
Через нить лампочки карманного фонаря каждые 10 с протекает заряд, равный 2 Кл. Какова сила тока в лампочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё решается по формуле. I = q/t = 2/10=0,2А Ответ: 0,2 Ампера.
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