какая масса хлорида фосфора(v),который образуется при сгорании 3.1 г фосфора в атмосфере хлора равна?
Химия
какая масса хлорида фосфора(v),который образуется при сгорании 3.1 г фосфора в атмосфере хлора равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем уравнение: 2P+5Cl2=2PCl5 Дальше найдем кол-во фосфора: n=m/M=3.1/31=0.1 моль Находим кол-во хлорида фосфора: 2моль фосфора-----2 моль хлорида фосфора 0.1 моль фосфора-----х моль хлорида фосфора Следовательно х=0.1 моль Далее находим массу хлорида фосфора: m=n*M= 0.1 моль* (31+35.5*5)г/моль= 20.85 грамм
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