какая масса хлорида фосфора(v),который образуется при сгорании 3.1 г фосфора в атмосфере хлора равна?

Химия

какая масса хлорида фосфора(v),который образуется при сгорании 3.1 г фосфора в атмосфере хлора равна?

Автор: Гость