Длина окружности равна 31,4. Найдите площадь круга, радиус которого на 1 см больше радиуса данной окружности.
Математика
Длина окружности равна 31,4. Найдите площадь круга, радиус которого на 1 см больше радиуса данной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)l=2piR 2)s=piR² 1)R=l/2pi=31,4/6,28=5 - радиус исходной окружности 5+1=6см радиус новой 2)s=36*3,14=113,04 площадь круга
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