Длина окружности равна 31,4. Найдите площадь круга, радиус которого на 1 см больше радиуса данной окружности.

Математика

Длина окружности равна 31,4. Найдите площадь круга, радиус которого на 1 см больше радиуса данной окружности.

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