Как жили в 19 веки крестьянские дети?
Литература
Как жили в 19 веки крестьянские дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дети занимались хозяйством с 3х лет примерно. образованием, как правило, никто не занимался, школы только только создали.
Гость:
дети бездомных отпровляли работать, мальчиков-сапожниками, девочек-нянями хмм... помоему не тот век ааа! дети занимались оброзование, уборкой
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