Как соотносятся площади сфер, вписанной в куб и описанной около этого же куба?
Геометрия
Как соотносятся площади сфер, вписанной в куб и описанной около этого же куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим единичный куб. Расстояние от его центра до вершины - радиус описанной сферы, а радиус от его центра до грани - радиус вписанной сферы. Первое число равно sqrt(3)/2, а второе 1/2. Тогда отношение радиусов равно 1:sqrt(3), а площадей - 1:3 (s=4pi*r^2)
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