Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия?
Физика
Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество вещества это n (ню)=m/M. M — молярная масса вещества, смотрится по таблице Менделеева. (у алюминия 27 грам/моль), нужно перевести из кг в грамы, 5,4кг=5400гр n=5400/27=200 моль
Гость:
n=m/M где n-количество вещества m- масса вещества M-молярная масса (опрелеляется по Таблице Менделеева) 5,4кг=5400г M(Al)=27 г/моль n(Al)=5400г÷27г/моль=200моль Ответ: 200 моль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Математика
Длина окружности равна 31,4. Найдите площадь круга, радиус которого на 1 см больше радиуса данной окружности.
Математика
морская вода содержит 5%соли (по весу).сколько кг пресной воды нужно прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 2%?