Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия?

Физика
Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество вещества это n (ню)=m/M. M — молярная масса вещества, смотрится по таблице Менделеева. (у алюминия 27 грам/моль), нужно перевести из кг в грамы, 5,4кг=5400гр n=5400/27=200 моль
Гость:
n=m/M где n-количество вещества m- масса вещества M-молярная масса (опрелеляется по Таблице Менделеева) 5,4кг=5400г M(Al)=27 г/моль n(Al)=5400г÷27г/моль=200моль Ответ: 200 моль.
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