Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия?

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количество вещества это n (ню)=m/M. M — молярная масса вещества, смотрится по таблице Менделеева. (у алюминия 27 грам/моль), нужно перевести из кг в грамы, 5,4кг=5400гр n=5400/27=200 моль