длина участка прямоугольной формы 60 метров,а ширина состовляет одну третью часть длины.найди площадь 3 таких участков.
Математика
длина участка прямоугольной формы 60 метров,а ширина состовляет одну третью часть длины.найди площадь 3 таких участков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/3=20 метров, так как длина 60, а ширина в 3 раза меньше длины 60*20=1200 метров квадратных -- площадь одного участка 1200*3=3600 метров квадратных -- площадь 3-х участков *-умножение
Гость:
1. Какова ширина участка? 60:3=20(метров) 2. Какова площадь участка? 60*20=1200 (кв.м) 3. Какова площадь трех участков? 1200*3=3600 (кв.м) Ответ:площадь трех участков 3600 квадратных метров
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