1) Назовите особенности строения плоских червей . 2) Какие органы чувств имеются у плоских червей. 3) Как строена нервная система плоских червей. 4) Каковы особенности строения выделительной системы плоских червей. 5) Как устро...
Биология
1) Назовите особенности строения плоских червей . 2) Какие органы чувств имеются у плоских червей. 3) Как строена нервная система плоских червей. 4) Каковы особенности строения выделительной системы плоских червей. 5) Как устроена выделительнай система плоских червей. 6) Какой образ жизни ведут ресничные черви . 7) Какие особенности строения сосальщиков связаны с их образом жизни .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Длина тела в пределах от0,5мм до 20 м.Двухсторонняя симметрия.Под кровной тканью располагается кожная мускулатура.Тело плоское и состоит из нескольких слоев.Внутреней полости тела у плоских червей нет.В организме плоского червя имеются и женские и мужские органы размножения 6)Ведут паразитический образ жизни. 7)у них имеются присоски .У сосальщиков ,паразитирующих в кишечниках других животных,всасывание питательных веществ происходит через покровы тела,у других функционирует пищеварительная система.
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