1) Назовите особенности строения плоских червей . 2) Какие органы чувств имеются у плоских червей. 3) Как строена нервная система плоских червей. 4) Каковы особенности строения выделительной системы плоских червей. 5) Как устро...

Гость: Гость:

1)Длина тела в пределах от0,5мм до 20 м.Двухсторонняя симметрия.Под кровной тканью располагается кожная мускулатура.Тело плоское и состоит из нескольких слоев.Внутреней полости тела у плоских червей нет.В организме плоского червя имеются и женские и мужские органы размножения 6)Ведут паразитический образ жизни. 7)у них имеются присоски .У сосальщиков ,паразитирующих в кишечниках других животных,всасывание питательных веществ происходит через покровы тела,у других функционирует пищеварительная система.