разложите на множители; 1)27-а в кубе 2)b в кубе + 125 3)64m в кубе-1 4)8р в кубе + q в кубе ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Алгебра
разложите на множители; 1)27-а в кубе 2)b в кубе + 125 3)64m в кубе-1 4)8р в кубе + q в кубе ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формулам разности(суммы) кубов получим: [latex]27-a^3=(3-a)(9+3a+a^2);[/latex] [latex]b^3+125=(b+5)(b^2-5b+25);[/latex] [latex]64m^3-1=(4m-1)(16m^2+4m+1);[/latex] [latex]8p^3+q^3=(2p+q)(4p^2-2pq+q^2).[/latex]
Гость:
27-а^3=(3-a)(9+3a+a^2) b^3+125=(b+5)(b2-5b+25) 64m^3-1=(4m-1)(16m^2+4m+1) 8p^3+q^3=(2p+q)(4p^2-2pq+q^2)
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