разложите на множители; 1)27-а в кубе 2)b в кубе + 125 3)64m в кубе-1 4)8р в кубе + q в кубе ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Алгебра

разложите на множители; 1)27-а в кубе 2)b в кубе + 125 3)64m в кубе-1 4)8р в кубе + q в кубе ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость