22 июня 1941 года немецко-фашистские войска предательски напали на Советский Союз. 9 мая 1945 года Советский Союз победил фашистскую Германию.Сколько дней продолжалась Великая Отечественная война?(1944 год был високосным.)

Гость: Гость:

1. Сколько дней война была в 1941 году? 9 (июнь)+31(июль)+31(август)+30 (сент)+31 (окт)+30 (нояб)+31 (дек)=193 (дня) 2. Сколько дней шла война в 1942,1943,1944 годах? 365+365+366=1096 (дней) 3. Сколько дней шла война в 1945 году? 31(янв)+28(февр)+31(март)+30(апр)+9(май)=129(дней) 4. Сколько дней шла ВОВ? 193+1096+129=1418 (дней)