В окружность радиус которой равен 4см вписан прямоугольник. ОдинИз угловМежду его диагоналями равен 60градусов Найдите площадь прямоугольника
Геометрия
В окружность радиус которой равен 4см вписан прямоугольник. ОдинИз угловМежду его диагоналями равен 60градусов Найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вписанном прямоугольнике каждая из диагоналей является диаметром описанной окружности: d = 2R = 8 см. По формуле площади через диагонали: [latex]S=\frac{1}{2}d^2*sin60=16\sqrt{3}\approx27,7\ cm^2.[/latex]
Гость:
диагональ прямоугольника является диаметром d=2*R d=2*4=8 S=1/2*d^2*sin60=16корень из 3
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