В окружность радиус которой равен 4см вписан прямоугольник. ОдинИз угловМежду его диагоналями равен 60градусов   Найдите площадь прямоугольника

Гость: Гость:

Во вписанном прямоугольнике каждая из диагоналей является диаметром описанной окружности: d = 2R = 8 см. По формуле площади через диагонали: [latex]S=\frac{1}{2}d^2*sin60=16\sqrt{3}\approx27,7\ cm^2.[/latex]