Цена товара понизилась с 57,5р. до 48,3р.На сколько процентов понизилась цена товара?
Математика
Цена товара понизилась с 57,5р. до 48,3р.На сколько процентов понизилась цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57,5-100% 48,3-?% 48,3*100=4830/57,5=84% 100%-84%=16% Ответ на 16%
Гость:
57,5-48,3=9,2 р - на столько рублей стала ниже цена 57,5-100% 9,2 - х% х=9,2*100/57,5= 16% -на столько % стала ниже цена
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