Вагон массой 30т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 5м/с, автоматически на ходу сцепляется с неподвижным вагоном массой 20т.Определить время торможения вагонов, если тормозной путь равен 20м.

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m1=30, m2 =20, v1 = 5 Из закона сохранения импульса при данном неупругом столкновении найдем начальную скорость сцепившихся вагонов: [latex]m_1v_1=(m_1+m_2)v;\ \ \ \ v=\frac{m_1v_1}{m_1+m_2}=\frac{30*5}{50}=3\ m/c.[/latex] Уравнения кинематики равнозамедленного движения: [latex]v-at=0;[/latex] [latex]S=vt-\frac{at^2}{2}.[/latex] Из первого выражаем ускорение а и подставив во второе, получим: [latex]a=\frac{v}{t};\ \ \ S=vt-\frac{vt^2}{2t}=\frac{vt}{2}.[/latex] Отсюда находим искомое время торможения: [latex]t=\frac{2S}{v}=\frac{2*20}{3}\approx13,3\ c.[/latex] Ответ: 13,3 с.