записать цепочку превращений слов суп-сук-сок-рок-рак бег----шаг бант----коса шар----куб муха----слон миг----век , менять можно только по одной букве, местами буквы менять нельзя!
Экономика
записать цепочку превращений слов суп-сук-сок-рок-рак бег----шаг бант----коса шар----куб муха----слон миг----век , менять можно только по одной букве, местами буквы менять нельзя!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бег-бог-лог-лаг-шаг бант-кант-карт-кара-кора-коса шар-бар-бам-бум-кум-куб муха-мура-фура-фора-кора-корн-коан-клан-клон-слон миг-маг-мак-бак-бек-век
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