записать цепочку превращений слов суп-сук-сок-рок-рак бег----шаг бант----коса шар----куб муха----слон миг----век , менять можно только по одной букве, местами буквы менять нельзя!

Экономика

записать цепочку превращений слов суп-сук-сок-рок-рак бег----шаг бант----коса шар----куб муха----слон миг----век , менять можно только по одной букве, местами буквы менять нельзя!

Автор: Гость