Назовите основные фазы в развитии конфликтной ситуации.

География
Назовите основные фазы в развитии конфликтной ситуации.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Начало конфликта 2 Развитие конфликта 3 Пик конфликта 4 Затухание конф­ликта 5 Прекращение конфликта 6 Урегулирование его  
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