Назовите основные фазы в развитии конфликтной ситуации.
География
Назовите основные фазы в развитии конфликтной ситуации.
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1 Начало конфликта 2 Развитие конфликта 3 Пик конфликта 4 Затухание конфликта 5 Прекращение конфликта 6 Урегулирование его
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