Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Скорость одного из них 17 2\3 км\ч, а другого 15 2\5 км\ч какое расстояние будет между ними через 3 часа
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Скорость одного из них 17 2\3 км\ч, а другого 15 2\5 км\ч какое расстояние будет между ними через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние = скорость * время 1)53/3*3=53 км - расстояние, которое прошел первый через 3 часа 2)77/5*3=231/5=46,2 км - расстояние, которое прошел второй через 3 часа 3)53-46,2=6,8 км -- ответ: через три часа расстояние между ними будет 6,8 км
Гость:
( 17 2/3 - 15 2/5 ) * 3 = 34/15 * 3 = 102/15 = 6 4/5 (км)
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