Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Скорость одного из них 17 2\3 км\ч, а другого 15 2\5 км\ч какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Скорость одного из них 17 2\3 км\ч, а другого 15 2\5 км\ч какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость