Чем по строению различаются следующие частицы: P, P+3, P-3 ?

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P - электрически нейтральный атом фосфора. На внешней оболочке - 5 электронов. [latex]P^{+3}\ -[/latex] ион фосфора с зарядом (+3). На внешней оболочке - 2 электрона. [latex]P^{-3}\ -[/latex] ион фосфора с зарядом (-3). На внешней оболочке - 8 электронов.