Высота комнаты 3м, ширина 4м,а длина 7м. Чему равен объём этой комнаты ? Чему равна площадь пола, потолка, стен ?

Математика
Высота комнаты 3м, ширина 4м,а длина 7м. Чему равен объём этой комнаты ? Чему равна площадь пола, потолка, стен ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc S=ab V=3*4*7=84(м в кубе) S=7*4=28(м в квадрате)-пола  S=7*4=28(м в квадрате)-потолка S=2(3*4+3*7)=66(м в квадрате)-стен
Гость:
1) 3.4.7=84(М к) 2)7.4=28(м к) 3)7.4=28(м к) 4)3.7+3.4+3.4+3.7=66(м К)
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