Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон, в четыре раза меньше времени дети читали книги о животноводстве, а остольное вр...

Математика

Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон, в четыре раза меньше времени дети читали книги о животноводстве, а остольное время было использовано для сооружения инкубатора. Сколько часов Коля с Мишкой сооружали инкубатор?

Автор: Гость