Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон, в четыре раза меньше времени дети читали книги о животноводстве, а остольное вр...
Математика
Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон, в четыре раза меньше времени дети читали книги о животноводстве, а остольное время было использовано для сооружения инкубатора. Сколько часов Коля с Мишкой сооружали инкубатор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/4=14(ч)- читали книги 91-(56+14)=21(ч)-сооружали инкубатор
Гость:
56/4=14 часов потрачено на книги 91-56-14=21 час потратили на сооружение инкубатора
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