Ученики 3А класса повесили за 3 дня 36 кормушек для птиц,а ученики 3Б класса повесили столько же кормушек за 2 дня.На сколько больше кормушек вешали в день ученики 3Б класса?Составить и решить задачу обратную данной.
Математика
Ученики 3А класса повесили за 3 дня 36 кормушек для птиц,а ученики 3Б класса повесили столько же кормушек за 2 дня.На сколько больше кормушек вешали в день ученики 3Б класса?Составить и решить задачу обратную данной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:3=12(к.)- вешали за день 3А 2) 36:2=18(к.)-вешали в день 3Б 3) 18-12=6(к.) на 6 кормушек больше
Гость:
Ученики 3а и 3б вешали кормушки .всего они повесили 36 кормушек. Сколько кормушек повесил каждый класс , если известно что 3а повесил эти кормушки за 3 дня , а 3 б повесил их за 2 дня , что на 6 кормушек больше , чем 3а.
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