1)Муха-ц.нашла денежку и на нее купила самова,крендельки и конфеты. Самовар и крендельки стоят 4 бл.За кренельки и конфеты муха упралтила 3 бл.Причем конфеты дороже кендельков.Сколько бл. составяет денежка ,кот. наша муха?1)3 ...

Математика

1)Муха-ц.нашла денежку и на нее купила самова,крендельки и конфеты. Самовар и крендельки стоят 4 бл.За кренельки и конфеты муха упралтила 3 бл.Причем конфеты дороже кендельков.Сколько бл. составяет денежка ,кот. наша муха?1)3 ящ.конфет и 5 ящ.печеья стоят 1350 руб.,а 3 ящ.конфет 8 ящ.печенья стоят 1800 руб.Сколько стоя 1 ящ.печенья и 1 ящ.конфет?

Автор: Гость