1)Муха-ц.нашла денежку и на нее купила самова,крендельки и конфеты. Самовар и крендельки стоят 4 бл.За кренельки и конфеты муха упралтила 3 бл.Причем конфеты дороже кендельков.Сколько бл. составяет денежка ,кот. наша муха?1)3 ...
Математика
1)Муха-ц.нашла денежку и на нее купила самова,крендельки и конфеты. Самовар и крендельки стоят 4 бл.За кренельки и конфеты муха упралтила 3 бл.Причем конфеты дороже кендельков.Сколько бл. составяет денежка ,кот. наша муха?1)3 ящ.конфет и 5 ящ.печеья стоят 1350 руб.,а 3 ящ.конфет 8 ящ.печенья стоят 1800 руб.Сколько стоя 1 ящ.печенья и 1 ящ.конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая задача. я так полагаю что дети в 1-4 классах решают только целые числа, то крен+конф=3 и конф дороже крен. тогда конф =2 бл, крен = 1 бл. самовар + крен = 4 бл. самовар + 1 бл. = 4 бл. самовар =3 бл. значит крен + самовар + конф = 1+3+2 = 6 бл. Ответ денежка = 6 бл. вторая задача 3ящ.к.+5ящ.печ=1350 3ящ.к +8ящ.печ=1800 3ящ.к.=1350-5ящ.печ. 1350-5ящ.печ +8 ящ.печ. =1800 3ящ.печ=450 1ящ.печ =150руб 3ящ.к.=1350-5*150=600 1 ящ.к.=600/3=200руб.
Гость:
Самовар ] 4 бл. 1) 8-5=3(ящ) Крендельки ] } 2) 1800-1350=450(руб) - 3ящ.печ. Конфеты } 3 бл. 3) 450:3=150(руб)- 1ящ.печ. 4) 150*8=1200 (руб)- 8ящ. печ. 1) 4 - 3 = 1 (бл). - крендельки 5) 1800-1200=600(руб)-3ящ.конфет 2) 4 - 1 = 3 (бл). - крендельки 6) 600 : 3 = 200(руб) -1ящ. конфет 3) 3 - 1 = 2 (бл). конфеты 4) 1+3+2+6(бл).
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